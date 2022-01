Umfrage zeigt – Berner Jugendliche trinken in der Pandemie mehr Alkohol 12- bis 17-Jährige konsumierten 2021 mehr Bier und Co. Vor allem das Rauschtrinken hat zugenommen.

9% der Befragten gaben an, im Jahr 2021 mindestens zweimal betrunken gewesen zu sein. Im Jahr davor lag dieser Wert noch bei 5,3%. Foto: Thomas Egli (Symbolbild)

Im Pandemiejahr 2021 hat der Alkoholkonsum bei Jugendlichen zugenommen, insbesondere das Rauschtrinken. Das hat eine Umfrage des Blauen Kreuzes unter 12- bis 17-jährigen Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Bern, Freiburg und Solothurn ergeben.

«Der aktuelle Trend ist gar nicht erfreulich. Wir gehen davon aus, dass die Covid-Krise den jungen Menschen psychisch sehr stark zusetzt», lässt sich Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.

Rund 1000 Jugendliche haben an der Befragung teilgenommen. 4,8% von ihnen gaben an, wöchentlich Alkohol zu trinken. Im Vorjahr waren es noch 4,4%. Der monatliche Konsum stieg von 11,1 auf 12,3%. Besonders angestiegen ist das Rauschtrinken: Zumindest zwei Mal betrunken gewesen waren im Jahr 2021 9%, 2020 lag der Wert bei 5,3%.

Als Gründe für das Trinken gaben 7,3 % an, sich mit Alkohol aufzumuntern. Vor Covid-19 lag dieser Wert bei 3%. Auch um sich besser zu fühlen, wird vermehrt Bier und Co getrunken. 5,9% der Befragten gaben im Jahr 2021 an, sie würden trinken, um sich besser zu fühlen. Zwei Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 2,3 %.

Auch das Rauchen von Shisha und Zigaretten nahm laut der Umfrage zu: 7% der Jugendlichen rauchten zumindest monatlich (2020: 6,6%). Schnupftabak oder Snus werden nur leicht öfter konsumiert. 8% schnupfen zumindest monatlich oder nehmen Snus-Beutel (2020: 7,7 %). Der Konsum von E-Zigaretten und Rauschhanf blieb im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie praktisch identisch.

pd/ske

