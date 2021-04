Mit der Bahn ins Spital – Berner Inselspital fordert «Premium»-Variante Doppelgelenkbusse zum Inselspital werden nur kurzfristig Entlastung bringen. Die Berner Insel-Gruppe setzt auf einen S-Bahn-Anschluss. Brigitte Walser

Busse stossen an ihre Grenzen: Längerfristig soll ein Tram oder eine S-Bahn das Unispital erschliessen. Foto: Christian Pfander

Auf dem Berner Insel-Areal sind tagsüber mehr Menschen unterwegs, als Münsingen Einwohner hat. Rund 14’000 Patienten, Besucherinnen, Mitarbeiter und Studentinnen beleben das Quartier. Viele von ihnen fahren am Morgen auf das Gelände und abends wieder weg. In den kommenden Jahren wird die Zahl ansteigen, wie Uwe E. Jocham, Direktionspräsident der Insel-Gruppe, vorrechnet: Das Inselspital behandelt immer mehr Patienten ambulant, diese reisen also am gleichen Tag an und wieder ab – oft in Begleitung. Die Universität bildet auf dem Gelände künftig eine grössere Anzahl Studierende aus. Neue Arbeitsplätze sollen entstehen und in der näheren Umgebung auch neue Wohnungen.