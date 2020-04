Corona-Krise im Kanton Bern – Berner Industrie fährt herunter Kurzarbeit in weiteren Fabriken, Verzicht auf Dividende und Lohn – und ein Kredit für Selecta. Adrian Hopf-Sulc

Wegen der Krise hat die Firma Selecta einen Kredit über 50 Millionen Euro aufgenommen. Adrian Moser

Erst letztes Jahr eröffnet, wird es in der Maschinenfabrik von Georg Fischer in Biel bereits wieder etwas ruhiger. Der Industriekonzern teilte am Donnerstag mit, in diversen Werken Kurzarbeit einzuführen. In Biel ist rund ein Drittel der 450 Angestellten von der Massnahme betroffen, wie Georg Fischer auf Anfrage mitteilt.