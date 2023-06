Einzelfälle oder echtes Problem? – Berner Hundebesitzer kritisieren Leinenpflicht im Wald Weil sie Wildtiere stören, dürfen Hunde in Berner Wäldern wohl bald nicht mehr frei herumlaufen. Das passt nicht allen. Christoph Albrecht

Hunde an die Leine: Dies soll in Berner Wäldern künftig von April bis Juli gelten. Foto: Keystone

Ein ausgedehnter Spaziergang mit dem Vierbeiner im Wald – für viele Hundehalterinnen und Hundehalter ist das nicht nur ein tägliches Ritual, sondern gerade in den Sommermonaten eine willkommene Abkühlung. In den Weiten des Waldes kann sich der Hund zudem besonders gut austoben.

Diese Freiheit könnte jetzt allerdings eingeschränkt werden. Der Kanton Bern will eine Leinenpflicht im Wald von Anfang April bis Ende Juli prüfen. Der Grund: Hunde stellen besonders für Rehkitze und brütende Vögel eine Bedrohung dar. «Der negative Einfluss frei laufender Hunde auf die Fauna ist hinlänglich bekannt und erwiesen», so der Berner Regierungsrat.

Berner Wälder als Hündeler-Mekka

Zum Handeln bewogen hat ihn SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz mit einem Vorstoss im Kantonsparlament. «Immer wieder werden frisch geborene Wildtiere verwundet oder sogar zu Tode gebissen», sagt die Oberländerin. Sie habe nichts gegen Hunde. Es gehe ihr aber darum, dass in der Brutzeit die Stärkeren auf die Schwächeren Rücksicht nähmen. «Ausserdem soll die Problematik an den Kantonsgrenzen gelöst werden.»

Madeleine Amstutz (SVP) möchte, dass auch der Kanton Bern eine Leinenpflicht im Wald einführt. Foto: Raphael Moser

Was Amstutz damit meint: In den an den Kanton Bern angrenzenden Kantonen Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg sowie Solothurn gilt heute bereits eine entsprechende Leinenpflicht. Weil in Bern die Hunde aber noch frei herumlaufen dürfen, führe dies zu einer Art Spaziergang-Tourismus in den Berner Wäldern. «Der Kanton Bern soll keine Insel mehr sein, wo sich die Pflicht umgehen lässt.»

«Die Leinenpflicht kommt einer Kollektivstrafe gleich.» Stéphane Zwahlen, Hundehalter-Dachorganisation IGKO

Bei den Berner Hündelerinnen und Hündelern sorgt die zur Debatte stehende Leinenpflicht für Kritik. «Sie kommt einer Kollektivstrafe gleich», findet Stéphane Zwahlen. Er sitzt im Vorstand der Interessengemeinschaft kynologischer Organisationen im Kanton Bern und angrenzenden Gebieten (IGKO). Bei den Hundeattacken auf andere Tiere handle es sich um Einzelfälle, sagt Zwahlen.

33 tödliche Hundebisse pro Jahr

Er verweist auf die Statistik des Kantons Bern. Demnach wurden im Jahr 2021 kantonsweit 33 Rehe wegen Hundebissen getötet. «Im Verhältnis zu den über 66’000 Hunden, die im Kanton Bern leben, ist das eine extrem tiefe Quote.» Die IGKO hatte schon im März mit einem Brief an den Regierungsrat appelliert, auf die Einschränkung zu verzichten. Noch ist offen, inwiefern sich die Hündeler-Dachorganisation dagegen wehren wird.

Rehkitze werden immer wieder zu Opfern von frei herumlaufenden Hunden. Foto: Keystone

Er habe nichts dagegen, wenn man Hundehalterinnen und Hundehalter stärker in die Pflicht nehme, sagt Stéphane Zwahlen. Auch er sehe Verbesserungspotenzial. «Manche haben ihre Tiere nicht gut genug im Griff.» Er plädiere aber dafür, dass man die Defizite mit Kursen auffange. «Wer die Körpersprache seines Hundes richtig zu lesen vermag, kann solche Attacken in der Regel auch verhindern», ist er überzeugt. Ganz unterbinden lasse sich der natürliche Jagdtrieb eines Hundes jedoch nicht.

Einem Hund seinen freien Auslauf zu nehmen, widerspricht für Zwahlen derweil der artgerechten Haltung. Zwahlen stört sich zudem daran, dass lediglich die Hündelerinnen und Hündeler eingeschränkt werden sollen – obwohl auch Freizeitsportler oder Wandernde den Wald stark beanspruchten und für Wildtiere ebenso eine Bedrohung darstellten. «Konsequenterweise bräuchte es auch ein Waldverbot für Velofahrer.»

Vögel verlassen ihre Jungen

Für Livio Rey von der Vogelwarte Sempach hinkt dieser Vergleich. «Ein Vogel nimmt einen Hund als natürlichen Feind und damit als grössere Gefahr wahr als einen Menschen», sagt er. Schon nur durch das Herumschnüffeln der Vierbeiner setze bei manchen Vögeln ein Fluchtinstinkt ein. «In der Folge verlassen Vogeleltern ihre Nester, und die jungen Vögel verenden.»

Auch wenn es sich womöglich nur um Einzelfälle handle: «Leider reichen diese bereits aus, dass gewisse Vögel ein ganzes Gebiet meiden.» Die Folge sei, dass Vögel aus für sie eigentlich attraktiven Lebensräumen verdrängt würden. Für Rey ist klar: «Eine Leinenpflicht würde für viele Vögel eine Beruhigung bedeuten.»

««Nicht nur die Attacken der Hunde sind ein Problem, sondern bereits das freie Herumlaufen abseits der Wege.» Nathalie Rutz, Pro Natura

Doch welche Vögel werden in der Zeit zwischen April und Juli überhaupt beim Brüten im Wald gestört? Laut Livio Rey sind alle Vögel betroffen, besonders sensibel reagierten aber die Bodenbrüter. Beispiele seien etwa Birk- oder Auerhühner, die allerdings vorwiegend in Bergwäldern vorkämen. Auch die Waldschnepfe komme in Wäldern im Mittelland kaum mehr vor. «Die Wälder sind für sie zu dicht und zu stark begangen.» Bei einer Einführung der Leinenpflicht sei es aber nicht ausgeschlossen, dass sie wieder ins Mittelland zurückkehre.

Die Waldschnepfe gehört zu den Bodenbrütern. Für sie und ihre Jungen sind frei herumlaufende Hunde eine Gefahr. Foto: Ronald Slabke / Wikipedia

Auch Pro Natura würde eine Leinenpflicht im Wald begrüssen. «Nicht nur die Attacken der Hunde sind ein Problem, sondern bereits das freie Herumlaufen abseits der Wege», sagt Nathalie Rutz, Sprecherin bei der Naturschutzorganisation. Sie hält es deshalb für wichtig, dass Hunde im Wald an einer kurzen Leine geführt werden.

Kontrollen im Wald?

Offen bleibt indes, wie die Regel dereinst kontrolliert werden könnte. Heute gilt im Kanton Bern erst in Naturschutzgebieten eine Leinenpflicht. Kommt es dort zu Verstössen, können gemäss Kanton entweder Wildhut oder Polizei Anzeige erstatten. Systematische Kontrollen gibt es jedoch nicht.

Stéphane Zwahlen von der Berner Hündeler-Dachorganisation IGKO glaubt, dass die Leinenpflicht nicht zuletzt auch deshalb wenig bringe. Dies zeigten die Erfahrungen aus dem Kanton Freiburg, wo die Regel schon seit mehreren Jahren gelte. «Dort hält sich kaum jemand daran.»

