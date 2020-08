Trotz inländischen Gästen – Berner Hotels stehen halb leer Die ganze Branche ächzt unter den Folgen der Pandemie. Die Prognosen für den Herbst trüben die Stimmung zusätzlich. Mathias Streit

Berner Hotels wie das Kongresshotel Kreuz leiden unter der Corona-Krise. Foto: Franziska Rothenbühler

Hotels in der Stadt Bern müssen derzeit untendurch. Die seit Monaten fehlenden Gäste aus dem Ausland und abgesagte Kongresse treffen die Branche hart. «Es gab Tage, da hatten wir nur drei Zimmer belegt», sagt Roger Burkhardt. Er ist Geschäftsführer des Hotels Kreuz, das eigentlich rund 100 Zimmer zur Verfügung hätte. Zeitweise seien so wenig Gäste anwesend gewesen, dass ein Frühstücksbuffet keinen Sinn gemacht hätte, so Burkhardt. «Wir brachten ihnen deshalb das Zmorge aufs Zimmer.»