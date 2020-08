Spendabler als Uni Zürich – Berner Hochschulen gehen in die Stoffmasken-Offensive Aufgrund der Maskenpflicht im neuen Semester bekommen Studierende je zwei Exemplare geschenkt. Dieser Grossauftrag kostet die Universität Bern rund eine Viertelmillion Franken. Jacqueline Schreier

Für die Studierenden der Universität Bern gilt für das Herbstsemester eine Maskenpflicht. Foto: Adrian Moser

Wenn am 14. September das Herbstsemester beginnt, gelten an der Universität Bern neue Regeln: In den Hörsälen und Universitätsgebäuden herrscht Maskenpflicht. Wer den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern zu seinen Mitstudierenden unterschreitet, muss eine Maske tragen. Dabei stellt die Uni eine gewisse Starthilfe zur Verfügung. Alle Studierenden erhalten zum Semesteranfang je zwei waschbare Stoffmasken per Post zugestellt. «So soll der Einstieg in die neue Situation erleichtert werden», sagt Uni-Sprecher Ivo Schmucki.