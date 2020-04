Auf Patrouille in Berns Gärten – Berner halten auch an Ostern Abstand Eine Tour mit Berns freiwilligem Infoteam zeigt: auch an diesem sonnigen Wochenende halten sich Berner an die Distanz-Regeln. Eine Wiese beim Lorrainebad wurde indes gesperrt. Sophie Reinhardt

Heinz Kneubühler auf seiner Tour durch die Stadt, wo er etwa diese Männer daran erinnert, genügend Abstand einzuhalten. Adrian Moser

Die Mitarbeiter der Stadt sind zur Zeit angewiesen, wenn möglich von zuhause zu arbeiten. Umso spezieller ist es, trafen sich über 20 von ihnen am Sonntag in der Cafeteria an der Predigergasse. Hier befindet sich der Treffpunkt des Berner Infoteams. Wer sonst für die Stadt als Architektin, Sachbearbeiter oder Hauswirtschafterin arbeitet, konnte sich in den letzten Tagen freiwillig bei der Orts- und Gewerbepolizei für einen Einsatz melden.