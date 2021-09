Ratsdebatte im Videostream – Berner Grossratsdebatten sind im Internet künftig auch zu sehen Die Debatten des bernischen Grossen Rats werden künftig im Internet nicht mehr nur zu hören, sondern auch zu sehen sein: Das Kantonsparlament hat beschlossen, die Beratungen per Videostream zu übertragen.

So sieht der Bildschirm aus, wenn man heute im Internet eine Audioübertragung des Grossen Rats verfolgt. Screenshot: Website Grosser Rat

Die Beratungen des bernischen Grossen Rats werden künftig im Internet auch zu sehen sein: Das Kantonsparlament hat beschlossen, die Beratungen per Videostream zu übertragen. Diskussionslos und mit 122 zu 5 Stimmen bei einigen Enthaltungen stimmte der Grosse Rat am Montag einer entsprechenden Motion von neun Parlamentsmitgliedern verschiedener Parteien zu.

Beim heutigen Internet-Audiostream ist für Zuhörerinnen und Zuhörer lediglich die Anzeigetafel mit dem aktuellen Traktandum, der Rednerliste und den Abstimmungsresultaten zu sehen. Für den Ausbau des Angebots rechnet das Büro des Grossen Rates mit einer einmaligen Investition von rund 120'000 Franken und jährlichen Kosten von 20'000 Franken.

Zusätzliche Personalressourcen seien nicht nötig und es brauche auch keine Anpassungen im Gesetz, hielt das Ratsbüro in der Antwort auf die Motion fest. Grossrat Pierre-Yves Grivel (FDP) bat am Montag das Ratsbüro darum, für eine Übersetzung der Videobeiträge auf Französisch besorgt zu sein. Grivel sprach als Präsident der Deputation, also der parteiübergreifenden Gruppe der französischsprachigen Ratsmitglieder.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.