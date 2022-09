Bei einem Jodler-Auftritt – Berner Grossrat Ueli Abplanalp unerwartet verstorben Im Alter von 50 Jahren ist der Berner SVP-Grossrat Ueli Abplanalp am Samstag bei einem Käseteilet auf der Mägisalp plötzlich verstorben.

Ueli Abplanalp ist bei einem Auftritt seines Jodlerklubs an einer Käseteilet verstorben. Foto: pd/Kanton Bern

Der bernische Grosse Rat hat am Montagnachmittag seine zweite Sessionswoche mit einer traurigen Nachricht begonnen: Grossratspräsident Martin Schlup gab bekannt, dass am Samstag SVP-Grossrat Ueli Abplanalp aus Brienzwiler unerwartet verstorben ist.

Wie Schlup sagte, verstarb der Meisterlandwirt in seinem 51. Lebensjahr. Dies bei einem Auftritt seines Jodlerklubs bei einem Käseteilet auf der Mägisalp. Zur Erinnerung an Abplanalp wurden im Grossratssaal zwei Kerzen angezündet – eine am Platz des Verstorbenen, eine am Rednerpult.

Abplanalp wurde 2018 in den Grossen Rat gewählt und war Stimmenzähler sowie Mitglied der Bildungskommission. Mit Beginn der neuen Legislatur hatte er die parteiinterne Leitung dieser Kommission übernommen und wurde Mitglied des Parteivorstandes der SVP Kanton Bern.

Nach der Bekanntgabe der Todesnachricht erhob sich der Grosse Rat für eine Schweigeminute. Grossratspräsident Schlup sprach von einem «Schock für uns alle». Noch am vergangenen Donnerstag habe er, so Schlup, vor dem Rathaus mit Abplanalp in einer Gaststätte geplaudert. Abplanalp hinterlässt eine Frau und fünf Kinder.

SDA/Miriam Schneuwly

Fehler gefunden?Jetzt melden.