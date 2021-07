Keine Entspannung in Sicht – Berner Gewässer werden noch weiter steigen Anhaltender Regen, Alarm in den Quartieren und Sandsäcke vor den Hauseingängen: Die Hochwasserlage wird sich im Kanton Bern bis Ende Woche nicht verbessern. Alexandra Elia

Die Aare überstieg am Dienstagnachmittag die kritische Schadensgrenze und drang in nahe gelegene Hauseingänge und Keller ein. Foto: Christian Pfander

Die Hochwassergefahr spitzte sich am Dienstagnachmittag zu: Nachdem die Aare die kritische Schadensgrenze übertreten hatte, überschwemmten mehrere Uferwege, und Wasser drang in einzelne Hauseingänge, Gärten und Keller. Seit dem Mittag zählte die Milizfeuerwehr acht Einsätze, bei denen Wasser aus Gebäuden abgepumpt werden musste, wie Mediensprecherin Carina Grossenbacher sagt. So musste auch in der Turnhalle beim Altenberg eindringendes Grundwasser entfernt werden. Viele Uferwege wurden zur Sicherheit bereits vorsorglich gesperrt. Beim Tierpark Dählhölzli senkte sich der Weg vor dem Restaurant durch die Überflutung ab, woraufhin eine Notsperrung veranlasst wurde.