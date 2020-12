Mögliches Verbot der Sonntagsverkäufe – Berner Geschäfte befürchten weitere Einbussen Der Bundesrat will die Sonntagsverkäufe bis Ende Jahr verbieten. Führt das nicht bloss zum Ansturm am Samstag? Das befürchtet der städtische Sicherheitsdirektor Reto Nause. Jael Amina Kaufmann

Auf Weihnachtseinkäufe am Sonntag will der Bundesrat in diesem Jahr verzichten. (Symbolbild) Foto: Walter Pfäffli

Die aktuelle Lage sei für die Geschäfte der Berner Innenstadt eine «Herausforderung», sagt Sven Gubler, Direktor der Organisation Bern City. Bereits ab Mittwoch habe sich die potenzielle Kundschaft in den Läden halbiert, da in grösseren Geschäften neu die Regel von zehn statt vier Quadratmetern pro Kunde gilt. Und nun sieht es ganz danach aus, als ob der Bundesrat am Freitag auch die beiden Sonntagsverkäufe vom 13. und 20. Dezember verbieten wird.

In der Adventszeit haben die Berner Geschäfte dieses Jahr laut Gubler zwar relativ gute Samstage gehabt, doch unter der Woche sei wenig los gewesen. Mit den beiden Sonntagsverkäufen hofften die Ladenbesitzer daher, das dürftig laufende Weihnachtsgeschäft zu retten. Sie erwarten dabei eine ähnliche Besucherzahl wie in den Vorjahren. Denn «seit eh und je ist bekannt, dass an den zwei letzten Sonntagen im Dezember die Läden geöffnet haben», so Gubler.