Nach umstrittenen Fifa-Krediten – Berner Gemeinderat strebt moralisch saubere Darlehen an Bei der Aufnahme von Darlehen will der Gemeinderat Lehren aus der Fifa-Gelder-Kontroverse ziehen und die «ethnisch-moralische Verantwortung der Stadt» in den Richtlinien verankern.

Die Juso sprach gar von «Blutgeld», als bekannt wurde, dass die Stadt Bern bei der Fifa insgesamt 1,8 Milliarden Franken geliehen hatte. Foto: Urs Jaudas

Nach den umstrittenen Fifa-Krediten in Millionenhöhe sieht sich der Gemeinderat der Stadt Bern veranlasst, die «ethnisch-moralische Verantwortung der Stadt» bei der Aufnahme von Darlehen schriftlich in seinen Richtlinien festzuhalten.

Das schreibt die Stadtregierung in ihrer am Montag publizierten Antwort auf eine Motion von fünf Stadtratsfraktionen. FDP/JF, Mitte, GLP/JGLP, GFL/EVP und GB/JA! verlangen Governance-Regeln für die Aufnahme von kurz- und langfristigen Krediten. Rund die Hälfte aller Stadtratsmitglieder haben die Richtlinienmotion unterzeichnet.

Anfang Jahr war bekannt geworden, dass die Stadt Bern mehrmals kurzfristig Geld beim Weltfussballverband FIFA aufnahm – insgesamt 1,8 Milliarden Franken. Das löste Kritik aus, die Juso etwa sprachen von «Blutgeld». Im Februar kündigte Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) an, einstweilen keine Kredite von der FIFA mehr aufzunehmen.

Gemeinderat nimmt Kritik an

Der Gemeinderat «versteht die Kritik und die ethischen Bedenken zu den Kapitalaufnahmen beim Weltfussballverband», wie er in der am Montag publizierten Antwort schreibt. Den Vorstoss empfiehlt er deshalb zur Annahme.

Bisher habe er die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in den Vordergrund gestellt. Nun will er prüfen, wie ethische und moralische Anforderungen in der Richtlinie zur Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung der Stadt Bern verankert werden können.

Bei der Fremdmittelbeschaffung dürfte die Schwierigkeit laut Gemeinderat darin liegen, dass oftmals eine Bank als Partnerin fungiere. Von wem letztlich das durch die Bank investierte Kapital stamme, sei in der Regel nicht bekannt. Die Banken müssten dies nicht offenlegen.

Zu Fifa-Geld war die Stadt über eine Fremdfinanzierungs-Plattform gekommen. Die Stadt sei so mehrmals zu günstigem Geld gekommen, sagte Finanzdirektor Aebersold Anfang 2023.

sda/sih

