Restaurants unter Druck – Sind Beizen die Treiber der Pandemie? Sorgen die offenen Restaurants für viele Corona-Ansteckungen? Dafür gebe es keinen Beleg, sagt der Gastroverband. Der oberste Gesundheitsdirektor widerspricht. Andres Marti

Vierertische im Berner Tramdepot. Die Rolle der Restaurants bei der Verbreitung des Virus ist umstritten. Foto: Raphael Moser

Die Lage bei den registrierten Neuansteckungen im Kanton Bern ist instabil. Am Donnerstag meldete der Kanton Bern überraschend einen deutlichen Rückgang. 392 Neuinfektionen registrierten die Gesundheitsbehörden – 222 weniger als am Vortag. Dies, nachdem in den letzten Tagen die Anzahl der Neuansteckungen wieder angestiegen war. Diese Entwicklung macht die Suche nach den Treibern der zweiten Corona-Welle nicht einfacher.

Die Beizen – im Kanton Bern im Unterschied zu anderen Kantonen nach wie vor geöffnet – dürften sich nun jedenfalls in ihrer Haltung bestärkt fühlen, dass ihre Schutzkonzepte greifen. «Für uns steht fest, dass die Beizen mit Sicherheit nicht als Treiber der Pandemie gelten, jedenfalls gibt es dazu keine wissenschaftlich erhärteten Daten», sagt Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer auf Anfrage.