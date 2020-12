Beizen sollen um 19 Uhr schliessen – Berner Gastroszene wehrt sich gegen Einschränkungen Dürfen Restaurants und Bars nur bis 19 Uhr geöffnet sein, müssen viele Betriebe vorübergehend schliessen. Nun formiert sich breiter Widerstand. Auch die Kantonsregierung macht mit. Carlo Senn , Christian Zellweger

Der Betreiber des Restaurants Luce will sich nicht unterkriegen lassen und auch weiterarbeiten, wenn die Massnahmen des Bundesrates umgesetzt werden. Raphael Moser

Abends in der Bar ein Bier trinken oder im Restaurant essen: Beides soll ab Samstag nicht mehr möglich sein. Geht es nach dem Bundesrat, sollen Gastrobetriebe bereits um 19 Uhr schliessen.

In der Berner Gastroszene macht sich grosser Unmut breit. Als Reaktion auf die Massnahmen rufen zahlreiche Restaurants und Bars in einem offenen Brief zum Streik am Samstag auf. Unterzeichnet haben den Brief fast hundert Gastrobetriebe, darunter die Brasserie Lorraine, Williams Butchers Table oder das Restaurant zum Blauen Engel.

Am Samstag wollen zahlreiche Beizer das Lokal schliessen und demonstrieren. «Ohne schnelle und nachhaltige Hilfe können viele Gastronomiebetriebe nicht mehr lange überleben», schreiben die beteiligten Beizer. Die meisten angefragten Wirtinnen und Wirte solidarisieren sich mit der Aktion – auch wenn einige eine Demo wegen der Ansteckungsgefahr ablehnen.