Bei Bernmobil und der Stadt – Berner Fundbüros haben deutlich weniger zu vermitteln Im vergangenen Jahr wurden bedeutend weniger Fundgegenstände bei den Behörden abgegeben. Etwas scheint während der Pandemie aber besonders oft verloren zu gehen. Sophie Reinhardt

Im Fundbüro an der Predigergasse wurden letztes Jahr weniger Gegenstände abgegeben. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Abgesagte Veranstaltungen und Homeoffice-Pflicht haben nicht nur bei der Eindämmung des Coronavirus geholfen. Nein, die Berner Bevölkerung scheint zudem auch deutlich weniger Dinge im öffentlichen Raum verloren zu haben. So hatten Berns Fundbüros letztes Jahr deutlich weniger Arbeit zu verzeichnen.

So etwa das Fundbüro von Bernmobil. Bei diesem sind deutlich weniger verlorene Gegenstände eingetroffen. Die Anzahl an Fundsachen hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. «Die wegen Corona gesunkenen Fahrgastzahlen haben auch zu einem deutlichen Rückgang der Fundgegenstände geführt», begründet Mediensprecher Rolf Meyer. 2019 waren rund 14’000 Gegenstände in Berner Trams, Bussen und Wartehäuschen gefunden worden, letztes Jahr waren es nur 6400.