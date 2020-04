Kampf gegen Covid-19 – Kleinflugzeug zeichnet Schweizer Grenze nach Ein Privatflugzeug fliegt derzeit die Schweizer Grenze ab. Eine Maschine der Schweizer Fluggesellschaft Chair hatte zuvor schon mit einem Herz am Himmel ein Zeichen gesetzt. chk/vro

Am Sonntagmittag ist ein Kleinflugzeug in Bern gestartet. Screenshot Flightradar24 Derzeit umrundet es die Schweiz der Grenze entlang. Flightradar24 Kurz nach 14 Uhr war es über dem Tessin. Flightradar24 Kurz nach 15 Uhr hat es beinahe den Kanton Graubünden geschafft. Flightradar24 Schon am Samstag wurde ein Schweizer Pilot kreativ: Er zeichnete über dem Kosovo ein Herz nach. Flightradar24 1 / 5

Am Sonntagmittag ist ein Privatflugzeug in Bern gestartet und umrundet derzeit die Schweiz. Und das mehr oder weniger genau der Grenze entlang. Auf Flightradar24 ist der Pilot bereits aufgefallen.

Am Samstag «malte» bereits ein Flugzeug ein Herz an den Himmel über dem Kosovo. Flug GM6042 der Schweizer Fluggesellschaft Chair war auf dem Weg von Zürich in die kosovarische Hauptstadt.

Der Schweizer Pilot habe dafür von der Flugsicherung in Pristina die Erlaubnis eingeholt und bekommen, wie es auf Twitter heisst. Er wolle damit seine Unterstützung für den Kosovo im Kampf gegen das Coronavirus ausdrücken, wie AirRadar Kosovo LLC twittert.