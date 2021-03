Quarantäne vermeiden – Berner Firmen möchten viel mehr testen Die Wirtschaft erhofft sich von Massentests eine deutliche Erleichterung des Arbeitsalltags. Doch die Behörden können nicht genügend Tests anbieten. Sarah Buser , Sven Niederhäuser

Nicht alle Firmen im Kanton Bern, die wollen, erhalten PCR-Spucktests. Foto: Boris Müller

Berner Firmen möchten vorwärtsmachen und ihre Mitarbeitenden breit auf das Coronavirus testen lassen. Tatsächlich ist die Nachfrage nach vorsorglichen Massentests in die Höhe geschnellt. Die Gesundheitsdirektion registriert 10 bis 20 Anfragen pro Tag. Seit einigen Wochen können sich Betriebe auf einer Website des Kantons anmelden und PCR-Speicheltests beantragen.

Noch längst nicht alle haben jedoch Anspruch auf die präventiven Speicheltests. Die Anfragen würden vom Kanton geprüft, sagt Naomi Brunner, Sprecherin der Gesundheitsdirektion. Bis anhin gehen die PCR-Speicheltests nur an Firmen und Organisationen mit kritischer Infrastruktur, an produzierende Betriebe oder an solche mit Kundenkontakt sowie an Unternehmen, in denen Homeoffice nicht möglich ist.