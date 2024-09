Berner Film «Der Spatz im Kamin» – Sogar die Glühwürmchen sind mitleidlose Killer In ihrem neuen Werk erzählen Ramon und Silvan Zürcher, wie ein Trauma eine Familie vergiftet. Regula Fuchs

Sie ist der Mittelpunkt des Geschehens: Karen (Maren Eggert), die nicht nur ihr Elternhaus, sondern auch den Kontrollzwang ihrer Mutter geerbt hat. Foto: PD

In Kürze : Der Film «Der Spatz im Kamin» ist der Abschluss einer Trilogie.

Regisseur Ramon Zürcher inszeniert ein kunstvolles Ballett von Alltagshandlungen.

Die tyrannische Mutter prägt das Leben ihrer Hinterbliebenen nachhaltig.

Gedreht wurde im bernischen Rapperswil; der Film startet am Donnerstag im Kino.

In einer der ersten Einstellungen schleicht eine Katze durchs Bild. Das ist wohl kein Zufall, sondern ein kleiner Fingerzeig von Ramon und Silvan Zürcher, den Urhebern des Films «Der Spatz im Kamin».

Mit einer Katze ging die Karriere der 1982 geborenen Zwillingsbrüder aus Aarberg los: Dank des Erstlings «Das merkwürdige Kätzchen» gerieten sie 2013 auf den Radar eines internationalen Festivalpublikums, nachdem der Film auf der Berlinale gelaufen war. «Eine präzis stilisierte Miniatur», lobte damals der «Tages-Anzeiger».

Schon bald stand fest, dass es der erste Teil einer Trilogie sein würde – die unter anderem dadurch verbunden ist, dass Tiere im Titel stehen. Nach dem «Kätzchen» folgte 2021 «Das Mädchen und die Spinne» und jetzt, zum Abschluss, «Der Spatz im Kamin».

Einheit von Zeit und Raum

Alle drei Filme funktionieren nach eigenen filmischen Gesetzmässigkeiten. Es sind wunderliche Kammerspiele, in denen die Einheit von Zeit und Raum gewahrt wird, wie sie das klassische Theater vorsah. Und in denen, oberflächlich betrachtet, sehr wenig geschieht.

Jedenfalls, was den Plot anbelangt. Die Handlungsarmut wird nämlich kompensiert durch Andeutungsreichtum. Ist die Leinwand leer geräumt, werden die Sinne des Publikums geschärft, und alles Mögliche wird bedeutsam: jedes Hundebellen, jeder verstohlene Blick, jeder noch so alltägliche Satz.

«Sie kommen gleich», sagt zu Beginn von «Der Spatz im Kamin» der Junge, der soeben einen Braten in den Ofen geschoben hat, zu seiner Mutter, die noch im Bett liegt. Es ist nicht klar, ob es eine Feststellung oder eine Drohung ist.

Leon (Ilja Bultmann) ist «kochsüchtig», wie jemand im Film es ausdrückt. Foto: PD

Der Junge heisst Leon, seine Mutter Karen, und sie erwarten Karens Schwester Jule, die mit ihrer Familie anreist. Der Anlass ist das Geburtstagsfest von Karens Mann, und auch Leons grosse Schwestern werden später noch eintreffen. Das Haus – Karens Elternhaus – scheint wie geschaffen für ein fröhliches Zusammenkommen: verwunschener Garten, naturnaher Pool, charmante Unaufgeräumtheit.

Tyrannische Mutter

Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft: Sie hat die Zürcher-Brüder schon in «Das merkwürdige Kätzchen» interessiert. Anders als dort ist das Geschehen bei «Der Spatz im Kamin» dynamischer, da ist mehr Personal, mehr Raum, mehr Zeit.

Und der Blick geht über die Kernfamilie hinaus. Hier spielen auch jene eine Rolle, die gar nicht da sind: die verstorbene Mutter von Karen und Jule etwa. Wie sehr sich deren tyrannisches Wesen in die Nachkommen hineingeätzt hat, wird bald spürbar. Denn in diesem hübschen Haus ist die Lebensfreude längst ausgezogen. Und in dieser Familie ist nicht das Behagen, sondern vor allem das Unbehagen zu Hause.

So idyllisch die Szenerie, so wenig idyllisch sind die Verhältnisse in dieser Familie: Johanna (Lea Zoe Voss) und Jule (Britta Hammelstein). Foto: PD

Um die wortkarge, isolierte Karen (Maren Eggert) dreht sich der Film, sie hat sich von ihrer verstorbenen Mutter nie lösen können, von diesem Haus, seinen Möbeln, seinen Traumata. Versonnen streicht sie über einen Teller mit Goldrand, ein Erbstück natürlich. Geerbt hat sie allerdings auch den Kontrollzwang ihrer Mutter; sie vergiftet damit nun die eigenen Kinder.

Sohn Leon etwa ist «kochsüchtig», wie jemand es ausdrückt, und kommt aus dem Einkaufen, Schnippeln, Braten und Abwaschen gar nicht heraus (er schnitzt auch Schwäne aus Äpfeln). Leons älteste Schwester Christina hat schon lange die Flucht ergriffen und sich ins Ausland abgesetzt, während Johanna, die Mittlere, ihrer Mutter gegenüber zum offenen Angriff übergegangen ist: «Du bist zu spät», sagt Karen zu ihr. «Du gestört», entgegnet Johanna.

Gedreht wurde in Rapperswil

So viele Verletzungen, so viele Grausamkeiten. Aber auch so viel Zärtlichkeit, wenn Karen vorsichtig eine Porzellankanne zurechtrückt. Regisseur Ramon Zürcher arrangiert ein kunstvolles Ballett von Alltagshandlungen, und immer mal wieder flattert ein Schmetterling durchs Bild. Auch der Familienhund und die Katze streifen wie wiederkehrende Motive durch die präzise Komposition.

Sie suchen das Existenzielle im Alltäglichen: Ramon und Silvan Zürcher 2021 beim Fototermin in Bern anlässlich der Premiere ihres Films «Das Mädchen und die Spinne». Foto: Franziska Rothenbühler

Seit ihrer Ausbildung an der Deutschen Film- und Fernsehakademie leben die Zürcher-Brüder in Berlin, gedreht haben sie den jüngsten Film im bernischen Rapperswil. Ramon hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, Silvan war verantwortlich für die Produktion. Auch wenn die Aufgaben getrennt sind, so ist das künstlerische Grundinteresse deckungsgleich: das Grosse im Kleinen finden, das Existenzielle im Alltäglichen, wie Ramon Zürcher es anlässlich des letzten Films gegenüber dieser Zeitung formulierte.

Nebenan schlachtet der Nachbar ein Huhn

Bei «Der Spatz im Kamin» kommt ausserdem das Unheimliche im Vertrauten dazu. Fast wie im Horrorfilm bekommt ein vermeintlich unschuldig in der Hand liegendes Küchenmesser etwas Bedrohliches, Teller zerspringen, eine Hand wird ins Ragout getaucht, und nebenan schlachtet der Nachbar mit blutiger Schürze ein Huhn.

Sogar die poetischen Glühwürmchen, die beim Eindunkeln den Garten in eine verwunschene Traumlandschaft verwandeln, sind nicht, was sie scheinen: Wenn sie Hunger haben, töten sie mit ihrem Gift Schnecken und fressen sie auf. Das erklärt Liv (Luise Heyer), die Biologin ist und nebenan wohnt. Und die sich stärker ins Familiengefüge geschoben hat, als Karen lieb sein kann.

Was «Der Spatz im Kamin» allerdings vom Horrorfilm unterscheidet, ist die Nonchalance, mit der Ramon Zürcher das Bedrohliche ins Geschehen einbaut. Immer wieder drängt sich nämlich der ganz banale Alltag vor: zum Beispiel dann, als ein Familiengeheimnis um den toten Grossvater gelüftet wird – und Karen gleichzeitig die Wäsche einsammelt.

Trauriges Ende in der Waschmaschine

Wie beiläufig, wie elegant hier mit dem Spannungslevel gespielt wird, ist grosse Klasse. Das gilt auch für das Schauspielensemble (inklusive der Kinderdarsteller!). Aber wie findet der Film aus diesem Spannungszustand wieder heraus? Was passiert mit den Figuren, die in ihrem Schmerz feststecken? Und wie lassen sich Karens Dämonen exorzieren?

Nun, der Schluss von «Der Spatz im Kamin» ist im Vergleich zur filmischen und psychologischen Raffinesse des Vorherigen ein bisschen unelegant. Feuer spielt eine Rolle, und diese Art der Katharsis erscheint dann doch relativ schlicht.

Interessant ist dafür, was mit der Katze passiert. Sie findet – Achtung, Spoiler! – ein trauriges Ende in der Waschmaschine. Auch das ist womöglich ein kleiner Fingerzeig. Auf dass die zürchersche Tier-Trilogie nun endgültig abgeschlossen ist.

