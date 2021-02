«Aufstand» gegen Bundesrat – Berner FDP-Politikerin macht auf Trump FDP-Politikerin Christine Kohli twittert, dass das Volk den Bundesrat «lynchen» könnte. Die Partei distanziert sich, verzichtet aber auf Sanktionen. Bernhard Ott

Christine Kohli (FDP) fordert ihre Partei nicht zum ersten Mal mit Provokationen auf Social Media heraus. Foto: Christian Pfander

Beim letzten Ausrutscher auf Twitter wurde sie von Erich Hess (SVP) zu einem Parteiübertritt eingeladen. Doch die 41-jährige Christine Kohli ist nach wie vor in der FDP und sitzt im Vorstand der Sektion Kiesental. In den letzten Grossratswahlen schaffte sie es gar auf den ersten Ersatzplatz im Wahlkreis Bern-Mittelland Süd. Bei der nächsten Vakanz könnte die streitbare Persönlichkeit ins Kantonsparlament nachrücken.

«Es handelt sich ja nicht um einen Aufruf zur Gewalt.» Adrian Haas, Grossrat und Vizepräsident der FDP Kanton Bern

Kohlis neuster Fauxpas betrifft Corona – und er steht in bedenklicher Nähe zum Sturm von Anhängern des einstigen US-Präsidenten Donald Trump aufs Capitol am 6. Januar: «Ich glaube, die dritte Welle wird nicht Corona sein, sondern das Volk, das vors Bundeshaus zieht und den Bundesrat lyncht», hält die Marketing- und Kommunikationsfachfrau in einem Tweet von dieser Woche fest. Leider sei zu befürchten, «dass die ‹Pandemie› nur durch einen Aufstand unsererseits beendet werden kann». Mit dem in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzten Begriff der Pandemie stellt Kohli die Existenz der Seuche gleich grundsätzlich infrage.