Wahlkampf oder Hilfeleistung? – Berner FDP lädt zur Krisensitzung Die Partei organisiert einen runden Tisch, um über Unterstützung für das lokale Gewerbe zu diskutieren. Sinn und Zweck davon wird jedoch infrage gestellt. Simone Klemenz

Bernhard Eicher im Gespräch: Was bisher im Stadtrat diskutiert wurde, reicht für die FDP nicht aus – nun lädt die Partei zum virtuellen Austausch. Foto: Franziska Rothenbühler

Gemeinderäte, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und verschiedene Parteivertreter: An einem runden Tisch – in virtueller Form – sollen diverse Stadtberner Akteurinnen und Akteure zusammenkommen, um einen Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten. Dies schlägt die FDP in einem offenen Brief vor. «Die Corona-Massnahmen werden wieder massiv verschärft. Nun müssen wir auf städtischer Ebene rasch Unterstützung für das lokale Gewerbe und bedürftige Menschen organisieren», begründet Fraktionspräsident Bernhard Eicher die Initiative.

Die Einladung der FDP wird unter den geladenen Parteien gemischt aufgenommen. Wie auf Anfrage des «Bund» zu erfahren war, haben die SP, die SVP und die GLP ihre Zusage bereits gegeben. Kritischer klingt es bei der GFL und beim GB: «Die ganze Debatte wurde ja bereits im Stadtrat breit geführt», sagt GFL/EVP-Fraktionspräsident Lukas Gutzwiller. Eine allfällige Teilnahme habe man noch nicht diskutiert. Offen lässt diese auch das GB. «Wir sind kritisch, ob dies der richtige Prozess ist, um eine schnelle Hilfe zu bieten», sagt Fraktionspräsidentin Lea Bill.