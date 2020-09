Transparenz in der Politikfinanzierung – Berner Entscheid motiviert auch in anderen Städten Mit fast 90 Prozent Ja-Stimmen hat die Stadtberner Bevölkerung ein Reglement für Transparenz in der Politikfinanzierung angenommen. Pendente Projekte bekommen dadurch Schub. Claudia Blumer , Tina Fassbind

«Wir werden das Thema auch angehen und jetzt entsprechende Gespräche führen»: Liv Mahrer, Co-Präsidentin der SP Stadt Zürich, hier mit Co-Präsident Oliver Heimgartner. Foto: Samuel Schalch



Eine Deutlichkeit, die es in Demokratien nur selten gibt: Die Bevölkerung der Stadt Bern hat am Sonntag ein Reglement zur Offenlegung der Finanzierung von politischen Parteien und Kampagnen mit 88,4 Prozent Ja-Stimmen-Anteil angenommen. FDP und SVP hatten die Vorlage, die von der SP initiiert und von Exekutive und Legislative der Stadt verabschiedet worden war, vehement bekämpft, ebenso die Wirtschaftsverbände. Die Gegner haben gar ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das der Stadt Bern die Legitimation absprach, in diesem Bereich zu legiferieren. Genützt hat es nichts.