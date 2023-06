Kinder mit Autismus – Berner Eltern fühlen sich alleingelassen Frühe Diagnosen und frühe Therapien helfen Kindern mit Autismus. Im Kanton Bern sind die Wartelisten lang. Das wird nun zum Politikum. Brigitte Walser

Überempfindlichkeit auf Geräusche macht vielen Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu schaffen. Foto: Raphael Moser

Innerhalb von zehn Tagen machte ihr Kleinkind Rückschritte in der Entwicklung. Das Paar aus dem Kanton Bern beschreibt es so: «Unser Sohn war 19 Monate alt, als er plötzlich keine Wörter mehr formulierte. Er schaute uns kaum noch an, dafür war er von Lampen und anderen Lichtquellen fasziniert. Wechselten wir ihm die Kleider, war das für ihn fast nicht auszuhalten. Auf seinen Namen reagierte er nicht.»