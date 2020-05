Social Distancing im Ausgang – Berner Clubs kämpfen ums Überleben Berns Nachtleben liegt im Koma. Ein Massensterben der Clubs ist bislang zwar ausgeblieben. Ohne zusätzliche Gelder vom Staat dürfte es für Berns Ausgehlokale jedoch bald kritisch werden. Andres Marti

Sie hoffen auf den Herbst und Hilfe vom Staat – das Booking-Team des leeren Dachstocks in der Berner Reitschule: Kathy Flück, Christoph Ris, Adriano Elia, Yannick Dudli (von links). Foto: Ruben Wyttenbach

Verschwitzte Menschen, die in vollen Clubs ausgelassen tanzen, flirten, sich gehen lassen: In heutigen Zeiten ist dies eine abwegige Vorstellung. Die Clubs waren die Ersten, die wegen des Virus schliessen mussten. Und sie werden die Letzten sein, die wieder öffnen, wenn überhaupt. Denn Feiern und Hygieneregeln passen nicht zusammen: Flirten mit Hygienemaske? Tanzen mit zwei Meter Abstand in einer Wolke aus Desinfektionsmittel?