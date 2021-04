Ab Montag wieder offen – Berner Beizer stehen in den Startlöchern Zahlt sich die Öffnung der Terrassen aus? Viele Berner Wirtinnen und Wirte sehen sich mit einem nicht ganz einfachen Entscheid konfrontiert. Simon Wälti , Sarah Buser

Noch ist alles abgesperrt, doch bald wird auch die Terrasse des Alten Tramdepots beim Bärenpark in Bern wieder geöffnet sein. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach vier Monaten Zwangsschliessung darf die Gastrobranche den Betrieb wieder hochfahren. Zumindest in den Aussenbereichen kann ab Montag wieder gewirtet werden, wie der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat. Damit endet der Gastro-Lockdown, der kurz vor Weihnachten in Kraft trat und besonders während der Skisaison in den Berggebieten hitzige Diskussionen auslöste.

Die Lockerungen sind jedoch mit klaren Regeln verbunden. Es gilt eine Sitzpflicht, und die Maske darf nur beim Essen und Trinken abgezogen werden. Zudem sind nicht mehr als vier Personen pro Tisch erlaubt. Und die Kontaktdaten müssen hinterlegt werden. Die Öffnung wirft zudem einige Fragen und Unklarheiten auf. Die Ausgangslage: