Volles Betreibungsregister – Berner Bauunternehmer stürzt über Schuldenberg Aus den Nullenergie-Häusern wurde ein Verlustgeschäft: Die Swissrenova AG des umtriebigen Firmenchefs Flavio Ravani ist Konkurs. Adrian Hopf-Sulc

Grosse Visionen und nun die Pleite: Sitz der Swissrenova AG in Münsingen. Foto: Enrique Muñoz García

Er war der Held der Passivhäuser: Der Berner Flavio Ravani warb an Messen, in Vorträgen und in der Presse für Häuser, die gleich viel oder gar mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Dabei stiess er während Jahren auf grosses Interesse. Schmucke Immobilien mit kleinem energetischen Fussabdruck: Damit traf der Unternehmer den Geschmack vieler.

Doch der mitreissende Promotor des energiesparenden Bauens hat auch eine andere Seite: Käufer seiner Häuser und Auftraggeber klagten über Baumängel, die nur schleppend behoben wurden. Und der «Bund» berichtete 2018 über den langen Betreibungsregisterauszug seiner Swissrenova AG mit Sitz in Münsingen. Gemäss diesem forderten verschiedene Handwerker und Bauherren über 900’000 Franken ein.