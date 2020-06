Besucher-Limite aufgehoben – Berner Badi empfangen wieder alle Die Corona-Beschränkungen werden aufgehoben. Zugangsbeschränkungen gibt es nur noch im Ausnahmefall.

Auch für das Marzili gilt: Besucherzahl und Aufenthaltsdauer sind nicht mehr beschränkt. Foto: Valérie Chetelat

Für die Hallen- und Freibäder der Stadt Bern fällt ab sofort die aufgrund der Coronapandemie eingeführte Personenlimite weg. Auch die Aufenthaltsdauer in den Bädern ist nicht länger beschränkt.

Weiterhin müssen jedoch die Hygieneregeln und eine Mindestdistanz von 1,5 Metern eingehalten werden, wie die Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport am Donnerstag mitteilte. Badegäste sollen sich eigenverantwortlich an die Regeln halten.

Bei den Eingängen werden die ein- und austretenden Personen aber weiterhin gezählt, um in Ausnahmesituationen den Zutritt limitieren zu können. Dies dann, wenn der Besucherandrang so stark ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden kann. Damit rechnet das städtische Sportamt aber höchstens in vereinzelten Fällen.

Auf der Internetseite des Sportamtes informieren «Ampeln», ob in einer Badi eine Limitierung nötig wird.

( SDA )