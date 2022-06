Preis für Jungunternehmen – Berner Autoabo-Anbieter gewinnt Swiss Economic Award Das rasant wachsende Unternehmen Carvolution mit Sitz im Oberaargau ist am Swiss Economic Forum (SEF) ausgezeichnet worden. Julian Witschi

Die Carvolution-Führung mit Olivier Kofler, Bernhard Drüner, Léa Miggiano und Philipp Lesemeister. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Carvolution hat den bedeutendsten Jungunternehmerpreis der Schweiz erhalten. Der Autoabo-Anbieter beeindruckte die Jury des Swiss Economic Award insbesondere mit seinem rasanten Wachstum. So beschäftigt die 2018 gegründete Firma mit Sitz in Bannwil im Oberaargau bereits über hundert Mitarbeitende. Zu den Investoren, welche den raschen Aufbau des Unternehmens ermöglicht haben, gehören der Langenthaler Unternehmer Peter Schüpbach und der Berner Unternehmer Jürg Schwarzenbach.

Die Jury unter der Leitung von SBB-Präsidentin Monika Ribar lobte Carvolution als Vorreiter für eine Alternative zum Autokauf, für den Unternehmergeist und auch das hervorragende Marketing. Ausser dem Tanken sei praktisch alles inbegriffen: von Service und Wartung über die Zulassung, die Versicherungen, den Reifenwechsel bis hin zur Vignette.

Inzwischen gibt es zwar diverse Konkurrenten. Carvolution-Chef Oliver Kofler fürchtet deshalb aber nicht um das Wachstum. Sondern er verspricht sich eine noch breitere Akzeptanz für Autoabonnemente, wie er bei der Preisvergabe in Interlaken sagte. Mitgründerin und Marketingleiterin Léa Miggiano war 2021 bereits mit dem erstmals vergebenen SEF Women Award als beste Jungunternehmerin geehrt worden.

3 Preise für über 110 Bewerber

Für den Swiss Economic Award 2022 hat eine Expertenjury aus über 110 eingereichten Bewerbungen 9 Jungunternehmen für das Finale nominiert. Carvolution gewinnt in der Kategorie Dienstleistungen. In der Kategorie Hightech/Biotech geht der Award an Auterion, ein Entwickler von Software für Drohnen. Das Zürcher Jungunternehmen setzte sich im Finale durch gegen die Berner Firma Retinai, die an künstlicher Intelligenz für Augenärzte arbeitet.

In der Kategorie Produktion/Gewerbe wird der Zuger Kindernahrungshersteller Yamo ausgezeichnet. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 25’000 Franken. Zudem erhalten sie Zugang zum SEF-Netzwerk. Mehrere Finalisten warben auf der Bühne offen um Investoren für weiteres Wachstum.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

