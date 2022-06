Bürgerlicher Umweltpolitiker – Berner Alt Nationalrat Valentin Oehen verstorben Valentin Oehen, Alt Nationalrat und jahrelang Kopf der rechtsbürgerlichen Nationalen Aktion, ist am 2. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben.

Seine politischen Schwerpunkt lagen im Umweltschutz und dem Kampf gegen die «Überfremdung»: Valentin Oehen starb am 2. Juni zuhause in Nottwil.

Adrian Moser

Der langjährige Berner Nationalrat Valentin Oehen ist kurz vor seinem 91. Geburtstag verstorben. Für die Nationale Aktion (heute Schweizer Demokraten) wurde er 1971 in den Nationalrat gewählt, dem er bis 1987 angehörte.

Oehen starb am 2. Juni zuhause in Nottwil LU, wie der am Mittwoch in mehreren Zeitungen publizierten Todesanzeige zu entnehmen ist. Schweizweit bekannt wurde Oehen Anfang der 1970er-Jahre als Kämpfer gegen die «Überfremdung» und eine der führenden Figuren der Nationalen Aktion für Volk und Heimat (NA).

Umwelt- und Migrationspolitik

Als NA-Präsident setzte sich Oehen auch für den stärkeren Schutz von Natur und Umwelt ein. 1986 kehrte er seiner Partei den Rücken und gründete eine rechtsbürgerliche Umweltschutzpartei, die nach wenigen Jahren wieder aufgelöst wurde. Später arbeitete Oehen als Biobauer im Tessin.

Die Nationale Aktion wurde 1990 in Schweizer Demokraten (SD) umbenannt. Oehen trat 2006 wieder in die SD ein. Im politischen Tagesgeschäft war er aber nicht mehr aktiv.

sda/msc

