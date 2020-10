Kommentar zu den Wahlen in Muri – Berner Agglo driftet nach links Die grüne Welle kommt auch in Berns Vorortsgemeinden an. Damit dürfte es für die SVP künftig schwieriger werden, radikale Initiativen zu gewinnen. Meinung Sophie Reinhardt

Der Gemeinderat von Muri ist neu in der Hand von Mitte-links. Foto: Christian Pfander

Muri war bis am Sonntag eine bürgerliche Hochburg. Doch bei den Wahlen verlor die stärkste Kraft, die FDP, einen Sitz in der Exekutive. Zudem verfügen FDP und SVP auch nicht mehr über die Mehrheit im Parlament. Grosse Gewinner sind die Grünen und die Forumspartei. Damit folgt Muri einem nationalen Trend: Seit ungefähr zehn Jahren drehen neben den grossen Schweizer Städten auch deren Vorstädte stärker nach links und wurden in den letzten Jahren gesellschaftlich progressiver. Köniz hat beispielsweise bei nationalen Vorlagen seit 1990 im Gleichschritt mit der Stadt Bern stets linker abgestimmt. In Kirchlindach, das lange Zeit politisch von der SVP dominiert wurde, ist seit 2014 die SP die stärkste Partei. Im September stärkten die Wählerinnen und Wähler die SP und GLP in Ostermundigen.

Zunehmend entsteht auch in der Agglomeration das Bedürfnis nach ausgebauter Kinderbetreuung, Verkehrsberuhigung und Nachhaltigkeit. Alles Themen, mit denen sich die Bürgerlichen bisher schwertun. Dazu kommen auch Zuzüger, die anders ticken als die ursprünglichen Dorfbewohner: Sie, deren Leben sich meist ausserhalb des Wohnorts abspielt, orientieren sich oft an der linken Stadt Bern. Obendrein kommt nun auch die grüne Welle mit Wahlerfolgen der GLP und den Grünen in den Gemeinden an.

Durch Kräfteverschiebung in der Agglo wird es für die SVP im Kanton schwieriger, radikale Initiativen zu Zuwanderung und Ausländern zu gewinnen. Mit der Stärkung des linken Lagers sind in den Parlamenten in den Agglomerationen zudem vermehrt Menschen in politischen Ämtern aktiv, die gegenüber den Fusionsvorhaben mit der Stadt Bern weniger Berührungsängste zeigen – so etwa die Grünen in Muri. Aber auch wenn nun in Muri durch die Kräfteverschiebung dynamischere Entwicklungen erwartet werden können, so nah zu Bern rückte die Gemeinde am Sonntag auch wieder nicht, dass mit einer baldigen Fusion gerechnet werden kann.