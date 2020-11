Wo bleiben die Schnelltests? – Berner Ärzte zögern bei Schnelltests Das Schnelltestangebot im Kanton Bern wächst nur langsam. Das liegt am Misstrauen vieler Hausärzte und an praktischen Problemen in Apotheken. Simone Klemenz

Bis zu 30’000 Tests könnten im Kanton Bern pro Woche durchgeführt werden. Foto: Raphael Moser

Seit gut zwei Wochen sind die neuen Antigen-Schnelltests nun vom Bundesrat zugelassen. Der Kanton Bern will dafür sorgen, dass sich möglichst viele Bernerinnen und Berner an verschiedenen Orten testen lassen können. Doch es harzt.

In der Stadt Bern bieten erst fünf Apotheken Schnelltests an, ganz neu die Toppharm Länggass-Apotheke. Mark Kobel, Präsident des kantonalen Apothekerverbands, rechnet damit, dass im Kanton im Endeffekt in 20 bis 25 Apotheken solche Tests möglich sein werden. 22 Apotheken haben laut Kobel bereits eine Bewilligung erhalten, 80 Personen seien geschult worden.