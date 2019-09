Zwischen Mieterparadies und Hölle

Die städtische SP hat mit ihren Ideen zur Wohnpolitik unlängst für ordentlich Wirbel gesorgt. Berns stärkste Partei fordert in einem neuen Positionspapier: «Langfristig soll ein Drittel der Wohnungen in städtischer und ein Drittel in genossenschaftlicher Hand liegen. Maximal ein Drittel der Wohnungen soll in Privatbesitz verbleiben.» Solche Verhältnisse erinnern an Wien.