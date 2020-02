Zwei wichtige Berner Chroniken sind neu für die Öffentlichkeit zugänglich

Zwei wichtige Bilderchroniken des 15. Jahrhunderts von Berner Chronisten sind nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Zentralbibliothek Zürich (ZB) hat die «Tschachtlanchronik» und die «Grosse Burgunderchronik» vollständig digitalisiert.

Die reich illustrierte, 1470 von den Bernern Bendicht Tschachtlan und Heinrich Dittlinger verfasste «Berner Chronik »ist die älteste erhaltene Schweizer Bilderchronik, wie die ZB am Montag mitteilte. Sie beschreibt in Text und Bild Ereignisse der eidgenössischen Geschichte wie die Schlacht am Morgarten, jene bei Sempach, die Eroberung des Aargaus oder den Alten Zürichkrieg.