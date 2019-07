Zwei Ständerätinnen für Bern?

Die bernische SVP will zurück in den Ständerat. Die wählerstärkste Partei brennt darauf, den Sitz wieder zu besetzen, den sie über Generationen auf sicher hatte. Richten soll es diesen Herbst der kantige Berner Parteipräsident und Nationalrat Werner Salzmann. Dass ein Sitz frei wird, beflügelt die SVP-Hoffnungen – BDP-Ständerat Werner Luginbühl tritt nach zwölf Jahren nicht wieder an.