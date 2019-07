Zwei Raubüberfälle im «Bermudadreieck»

Gleich zwei Mal haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bern Raubüberfälle mit Pfefferspray verübt. Die Kantonspolizei Bern erliess am Dienstag einen Zeugenaufruf.

Am frühen Dienstagmorgen war ein Mann am Bollwerk mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt worden. Mehrere Unbekannte waren laut Polizei in den Vorfall verwickelt. Bereits in der Nacht auf vergangenen Samstag war ein Mann im Raum Schützenmatte von mehreren Unbekannten angegangen, besprüht und bestohlen worden.