Zwei neue Perrons am Berner Bahnhof

Am neuen Perron können pro Gleis zwei S-Bahn-Züge und neu auch zwei Fernverkehrszüge halten. Betroffen sind ab Montag Verbindungen aus Biel und La-Chaux-de-Fonds. So fährt der Regio Express Biel-Lyss-Bern im Gleis 49 ein und aus. Der Regio Express La-Chaux-de-Fonds-Neuenburg-Bern kommt auf Gleis 50 an und fährt neu ab Gleis 5/6.

Von der «Welle» führt neu ein direkter Zugang über einen 200 Meter langen und bis zu acht Meter breiten und überdachten Steg auf das verlängerte Perron. Damit die Reisenden das Gleis 49/50 finden, werde eine umfangreiche Signalethik auf allen Ebenen des Bahnhofs installiert, schreibt die SBB weiter.

Grossbaustelle Bahnhof Bern

In den nächsten Jahren werde es im Bahnhof Bern aufgrund der wechselnden Baustellen immer wieder zu Änderungen der Abfahrt- und Ankunftsgeleise kommen. Die SBB empfiehlt den Passagieren, vor der Reise den entsprechenden Fahrplan zu konsultieren. Der Bahnhof Bern wird im Rahmen des Grossprojektes «Zukunft Bahnhof Bern» in den nächsten Jahren im grossen Stil um und ausgebaut. So entsteht unterhalb der SBB-Geleise ein neuer Tiefbahnhof für den Regionalverkehr RBS. Auch soll beim Bubenbergplatz ein neuer Zugang zu den Geleisen entstehen.