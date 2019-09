Zwei Männer nach Schlägerei im Spital

Mehrere Personen waren gegen 4.50 Uhr am Plattenweg aneinander geraten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zahlreiche Personen an, die mutmasslich an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren.