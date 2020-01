Zwei Fussgänger-Unfälle im Breitenrain

Am Freitagabend ist ein Mann im Breitenrain angefahren worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21.40 Uhr bei einem Fussgängerstreifen auf der Höhe der Tramhaltestelle Spitalacker, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Fussgänger war im Begriff, die Moserstrasse von der Tramhaltestelle Spitalacker her zu überqueren. Zur gleichen Zeit war eine Auto vom Viktoriaplatz her unterwegs. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen.

Bereits am Vortag war auf der Moserstrasse vor einem Einkaufszentrum am Breitenrainplatz eine Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert.