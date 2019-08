Zwei Fahrzeugknacker in Bern festgenommen

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei kurz nach 6.30 Uhr die Meldung, dass zwei Männer gerade im Begriff seien, an der Breitfeldstrasse in ein Fahrzeug einzubrechen. Mehrere Patrouillen der Polizei rückten aus und konnten die beiden Verdächtigen im Alter von 23 und 30 Jahren ganz in der Nähe anhalten und mutmassliches Deliktsgut sicherstellen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.