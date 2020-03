Zum Corona-Test auf das BEA-Gelände?

Der Kanton Bern prüft im Moment verschiedene Standorte für ein neues Testzentrum in Bern. Dorthin sollen sich Personen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion künftig wenden. Auf diese Weise will die kantonale Gesundheitsdirektion (GSI) die Spitäler und Praxen entlasten. Ähnliche Abklärungsstellen wurden bereits in Asien, aber auch in Deutschland oder Österreich eingerichtet. Als Standort im Vordergrund steht derzeit das BEA-Gelände. Das Zentrum muss sowohl gut zu Fuss als auch mit dem Auto – in diesem Fall gar als Drive-in – zu erreichen sein und soll Anfang nächster Woche eröffnet werden. Weitere Zentren in Thun und Biel sollen folgen.