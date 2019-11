Schüler interviewen «Bund»-Redaktoren

Die beiden Schüler Vanessa Fiorante aus Köniz (12) und Norik Wyss aus Kirchberg (11) haben bei ihrem Besuch auf der Redaktion «Bund»-Journalisten interviewt. Sie wollten wissen, was diese an ihrem Beruf nervt und was ihnen daran gefällt.

Vanessa und Norik haben im Rahmen des Zukunftstags zusammen mit 26 weiteren Schülerinnen und Schüler einen Tag lang im Medienhaus am Dammweg 9 verbracht. Zudem besichtigten sie die Druckerei am Zentweg, wo sie viel über den Druck von Zeitungen erfahren haben.