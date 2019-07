Zugentgleisung und Stromausfall wegen heftigen Gewittern

Am Samstagnachmittag zog ein heftiges Sommergewitter über den Kanton Bern. Dieses löste im Kanton einen grossflächigen Stromausfall aus: 7'500 Kunden der BKW waren in mehreren Gebieten vom Jura bis zum Berner Oberland ohne Strom, wie die BKW in einer Mitteilung schreibt. Grund für den Stromausfall seien die starken Gewitter gewesen. Die meisten Störungen konnten bereits am Samstagabend bis um 21 Uhr 20 wieder behoben werden.