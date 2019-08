Zuerst die Autobahn, dann Paul Klee

Die Landgüter der Berner Nobilität sind wie Perlen auf einer Schnur an den Ausfallstrassen von Bern in Richtung Aaretal aufgereiht. Wie es noch im 19. Jahrhundert vor den späteren Siedlungsschüben zwischen Schosshaldenfriedhof und Gümligen und zwischen Egelsee und Muri ausgesehen hat, zeigt ein Blick auf alte Karten. Oder ein Klick auf die Zeitreise im Menü von Map.geo.admin.ch des Bundesamts für Landestopografie. Schönegg, Waldegg, Wittigkofen, Melchenbühl oder auch Brunnadern und Elfenau: Die stattlichen Patriziersitze standen vor 150 Jahren noch fast alleine in der Landschaft.