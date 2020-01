Zürcher Momos kommen nach Bern

Unterdessen gehören drei Restaurants zur Tenz GmbH: 2017 gründete Tibatsang sein erstes Momo-Restaurant in Zürich. Es folgten zwei weitere Filialen in Zürich und Zug. Das kommende Restaurant in Bern ist schweizweit also bereits die vierte Niederlassung.

Ende der Burger-Ära

Die Karte der Restaurantkette lässt die Teigtaschen in all ihren Variationen aufleben. So werden als Vorspeise frittierte Momos mit Rindfleisch oder einer Spinat-, Kartoffel- und Käsemischung angeboten. Im Hauptgangangebot finden sich Teigtaschen mit Fleisch oder in vegetarischer oder veganer Ausführung. Verschiedene Salate und Suppen runden das Angebot ab. Je nach Standort sei die Karte jedoch unterschiedlich, heisst es aufseiten des Unternehmens. Die Preise sind dabei nicht unspektakulär: Für 10 Momos werden stolze 20 Franken verlangt.

Mit dem Einzug der Teigtaschen an der Speichergasse geht dort eine Burger-Ära zu Ende. Vergangenen Februar schloss der Kung Fu Burger nach sechs Jahren seine Türen. Im Juni hielten dann die veganen Burger Einzug, nachdem der Pop-up-Betrieb «Outlawz Vegan Diner» bereits auf der Schützenmatte getestet worden war.

Trendige Teigtaschen

Dass auf die Burger nun Momos folgen, überrascht nicht. Die kleinen Teigtaschen liegen aktuell wohl im Trend. So auch in Bern: Beim Loeb-Egge an der Schauplatzgasse findet sich seit dem 2. Dezember der Pop-up Take-away «Mama's Momos». Hinter dem Konzept stecken die Gastronomen Tom Weingart und Markus Arnold, die bereits die Pop-up-Projekte Brother Frank und Mister Mori ins Leben gerufen haben. Auch hier haben die kleinen Teigtaschen ihren Preis: 10 Stück kosten 18 Franken.

An der Aarbergergasse sind die Momos zurzeit ebenfalls zu Hause. Im Foyer des ehemaligen Kino City macht das Momobil Bern noch bis Ende Januar 2020 jeweils von Mittwoch bis Freitag Halt. 8 Momos kosten hier 14 Franken (lesen Sie hier, wie unsere Testesserin die Momos an der Aarbergergasse bewertet).