Zu viele Fehler im Job

Anweisung nicht verstanden

Zum Zeitpunkt seiner Kündigung war der damals 61-Jährige im Innendienst des Amtes tätig. Zu seinem Kerngeschäft zählten die Koordination internationaler Gefangenentransporte, die Begleitung von Transporten Einge­wiesener sowie administrative Aufgaben. Über Jahre fiel der Angestellte allerdings auf, sei es wegen zahlreicher und langer krankheitsbedingter Abwesenheiten oder wegen ungenauen Erledigens seiner Aufgaben. Dies wurde bei den Mitarbeitergesprächen besprochen und Verbesserungen vereinbart.

«Er ist vergesslich und/oder unkonzentriert und stellt somit ein Sicherheitsrisiko dar.»Das Urteil des Verwaltungs­gerichts zitiert Aussagen der Vorgesetzten des entlassenen Angestellten.

Im März 2017 unterlief dem Mann der folgenschwerste Fehler. Der Angestellte disponierte zwei Vorführungen beim Staatssekretariat für Migration fehlerhaft. Dies führte dazu, dass zwei straffällige Personen irrtümlich laufen gelassen wurden. Der Angestellte führte den Fehler auf seine geringen Französischkenntnisse zurück. Er habe den besagten Auftrag nicht vollumfänglich verstanden und die mitgelieferten Dokumente nicht genau gelesen. Allerdings seien die anderen involvierten Stellen ebenso in der Verantwortung, da sie nicht geprüft hätten, ob die Entlassung korrekt sei.

In einem folgenden Mitarbeitergespräch erhielt der Angestellte schliesslich die Beurteilung C, was bedeutet, dass er die Leistungserwartungen in wichtigen Bereichen nicht erfülle. Seine Kündigung betrachtet der Angestellte trotz dieser Beurteilung als unverhältnismässig, zumal er kurz vor der Pensionierung stehe und Mühe habe, eine andere Stelle zu finden.

«Sicherheitsrisiko»

Das Amt für Justizvollzug sah das anders – und das Verwaltungsgericht stützt diese Sichtweise. Es schreibt im Urteil, der Mann habe die Leistungen oft unzureichend erbracht und Weisungen missachtet, weshalb das Vertrauen in ihn erschüttert sei. Er sei zunehmend zum Sicherheitsrisiko geworden. Trotz Leistungsvereinbarung und Besprechungen habe sich seine Leistung nicht gebessert. Die Entlassung sei gerechtfertigt.