Zu Beginn holte sich der Fasnächtler eine blutige Lippe

Wenn Martin Vatter in seinem Haus im Berner Länggassquartier den Keller betritt, springen ihn die Fasnachtsgeschichten förmlich an, denn der Fundus ist gross. Da ist die goldene Sonne, die freundlich lacht, wenn ihre Energie genutzt wird. Ihre Rückseite ist dunkel – aus Trauer, wenn das Licht ungenutzt bleibt. Das Teil ist alt. «Da war die Klimaschützerin Greta noch nicht einmal geboren», sagt Vatter und lacht laut auf, nicht zum letzten Mal in diesem Gespräch.