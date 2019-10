Ultimatum abgelaufen – Besetzer sollen für Schäden haften

«Der letzte Termin»

«Nach dem Ablauf der ersten Frist haben wir uns entschieden, nochmals mit dem Besetzerkollektiv zusammenzusitzen», sagt Bichsel. Der Gemeinderat gewährte der Besetzergruppe daraufhin die erwähnte Nachfrist zum freiwilligen Verlassen des Gebäudes. «Dies war aber endgültig der letzte Termin», sagt Bichsel.

Nun werde der Gemeinderat «die polizeiliche Räumung in die Wege leiten». Wann diese schlussendlich durchgeführt werde, weiss Bichsel aber nicht. «Sobald wir den Räumungsauftrag erteilt haben, entscheidet dann die Polizei, wie es weitergeht.»

Kollektiv will bleiben

Das Besetzerkollektiv scheint jedoch nicht zum freiwilligen Abzug bereit: «Wir bleiben», steht in einer Mitteilung, die das Kollektiv kurz am Dienstag vor 12 Uhr mittags verschickte. Stattdessen schlagen die Besetzer vor, den Dialog mit der Gemeinde weiterzuführen. «Einfach schon wegen den vielen positiven Rückmeldungen und Stimmen aus dem Quartier», wie in der Mitteilung steht.

«Der Verkauf und das Vorgehen des Gemeinderats sind demokratisch legitimiert», begründet Gemeindepräsident Bichsel das Vorgehen der Gemeinde. «Wir halten uns bloss an vertragliche Vorgaben.» Bichsel bezieht sich auf den Kaufvertrag zwischen der Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB) und der Einwohnergemeinde Zollikofen. Dieser wurde 2016 vom Zollikofer Parlament genehmigt und verbietet explizit eine Übergangsnutzung des Gebäudes. Bis revidierte Überbauungsordnung in Kraft treten wird, bleibt die Liegenschaft noch im Besitz der Einwohnergemeinde Zollikofen.

Zwischennutzung war Thema

Gemäss Bichsel habe man beim Verkauf zwar über eine mögliche Zwischennutzung diskutiert, am Ende aber davon abgesehen. «Gewisse Anlagenteile waren am Ende ihrer Lebensdauer. Bei einer Weiternutzung hätten wir uns die Sicherheitsfrage stellen müssen. «Wegen dem ungenügend Umlauf in den Warmwasserleitung wäre auch die Wohnhygiene nicht mehr gewährleistet gewesen.» Deshalb habe man sich in Absprache mit der GVB entschieden, die Liegenschaft nach dem Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner leer zu lassen und die Zufuhr von Strom und Wasser abzustellen.

Für mögliche, durch die Besetzung entstandene Zusatzkosten, wird die Gemeinde Zollikofen als Besitzerin der Liegenschaft aufkommen müssen. Gemeindepräsident Bichsel wäre es aber lieber, wenn dafür die Besetzer zahlen müssten: «Wenn uns Namen bekannt sind, werden wir entsprechende Ansprüche stellen. Die Besetzer sollen für den Schaden bezahlen, den sie hier anrichten.»