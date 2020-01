ZFV gibt das Restaurant Schöngrün auf

Die ZFV-Gastronomiegruppe hat das langjährige Mietverhältnis mit dem Zentrum Paul Klee in Bern für das Restaurant Schöngrün per Ende Jahr gekündigt. Grund ist eine geplante strategische Neuausrichtung der Gastronomie des Museums.

Das Zentrum Paul Klee strebt dabei eine stärkere Verbindung von Kultur und Kulinarik an. Die ZFV-Verantwortlichen wollen sich künftig auf andere Betriebe in Bern fokussieren, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreiben. Sie betonen, nach wie vor grosses Interesse an Standorten im Raum Bern zu haben. Diese müssten aber «ins Portfolio der Unternehmung passen».