Zauberformel? Das heisst doch Zauderformel?

Wir verstehen schon, wonach Ihnen der Sinn steht, Herr L.: Sie wollen mit Ihrer Zuschrift auf elegante Weise Kritik üben am Ausgang der Bundesratswahlen vom vergangenen Mittwoch. Kann man machen. Kann man so sehen. Muss man aber nicht.

Denn warum soll eine Formel nicht eine Zauberformel sein, die auf der einen Seite des Gleichheitszeichens immer das gleiche Resultat hervorbringt, egal, was auf der anderen Seite geschieht? Das ist doch reinste Magie. Bei normalen Formeln funktioniert es jedenfalls anders. Nehmen wir als Beispiel die bekannteste Formel aus dem Reich des Sports: Jubel gleich Distanz geteilt durch Zeit. Auf den verständlichsten Nenner gebracht heisst das: die Medaillen den Schnellsten.

Bei der Zauberformel für den Bundesrat (BR) fällt auf, dass sie über keinen Bruchstrich verfügt. Es wird also kein Wert durch einen anderen geteilt (was in anderen Formeln für Action sorgt). Sie lautet: BR = 2SVP+2SP+2FDP+CVP

Die Frage lautet nun: Lässt sich denn da nichts machen? Doch. Und wer einen Blick dafür hat, sieht es auf den ersten Blick: Bei der Zauberformel können wir P ausklammern. Das ergibt: BR = P(2SV+2S+2FD+CV)

Damit ist der Zauber verflogen und Sie erkennen, Herr L., was von den vier Parteien übrig bleibt, wenn man ihnen ohne zu zaudern den Stecker herauszieht (P steht für Power). Am schlimmsten ist es für die SP. Sie droht auf der Strecke (S) zu bleiben. Die SVP verfügt nebst Strecke immerhin noch über Geschwindigkeit (V). Insider sprechen vom «Muni-in-den-Chrishaufen-Effekt». Die FDP zehrt von etwas Kraft (F) und einem nicht näher definierten Durchmesser (D), während die CVP auf Geschwindigkeit und die rätselhafte elektrische Kapazität (C) zählen kann. Rätselhaft ist C deshalb, weil sie kaum nachweisbar ist, aber bei Wahlen trotzdem zu erstaunlichen Erfolgen führt (in der Stadt Bern ist C auch als Nause-Kraft (N) bekannt).

