Zank um städtische Gastro-Bewilligungen

Sollen Gemeinden mehr Kompetenzen bei Gastrobewilligungen erhalten? Heute entscheiden die Statthalterämter im Kanton Bern über die Bewilligungen von Restaurants und Bars. Sie fällen bei lärmbedingten Einsprachen manchmal Entscheide, die in den Städten für Unmut sorgen. Exponenten von SP bis SVP haben deshalb im Grossen Rat eine Motion eingereicht, die am Montag behandelt wird. Die Motionäre möchten es den Gemeinden ermöglichen, mehr Kompetenzen bei Bewilligungen im Gastgewerbe zu erlangen. So sollen künftig die Städte selber über Gastrobewilligungen entscheiden können.