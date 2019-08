Ypsomeds «Bekenntnis» zu Burgdorf

Der Insulinpumpenhersteller Ypsomed hat eine Reihe von Investitionen im In- und Ausland abgeschlossen. So auch am Hauptsitz in Burgdorf, wo ein Neubau eröffnet wird. Damit habe man genug Kapazitäten und Arbeitsplätze für das Wachstum, teilte Ypsomed am Donnerstag mit.